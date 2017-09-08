Петербурженка через суд требует у кредитной организации 999 тысяч и оргазм

Жительница Петербурга подала иск в Савеловский суд Москвы почти на миллион рублей (999 999 рублей и 99 копеек) к микрокредитной организации из-за того, что она не испытала описанных в рекламе этой фирмы ощущений.

Петербурженка обратилась в суд с очень странным иском к компании, выдающей микрокредиты. Женщина недовольна тем, что ее ощущения от выплаты кредита не совпали с тем, что были описаны в рекламе на сайте организации.

Женщина взяла микрозайм в размере пяти тысяч рублей. Она сказала, что причиной этого стала статья на сайте организации. Там говорилось, что в момент погашения кредита клиенты "даже испытывают внутреннее удовлетворение и спокойствие, сравнимое с ощущениями после оргазма". Однако девушка не почувствовала ничего такого.

Клиентка требует от кредитно организации 999 999 рублей и 99 копеек.