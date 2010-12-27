Россияне собрали 14 биткоинов на монумент Путину

Россияне хотят установить монумент Владимиру Путина за вклад в развитие страны.

Пользователи криптоматов скинулись на монумент действующему президенту России Владимиру Путину. Такая возможность была до 18 марта при обмене рублей на биткоины. В результате сбора набралось 14 биткоинов.

Монумент планируется установить в Москве на Проспекте Мира, дом 119 недалеко от главного входа ВДНХ. Предварительно, памятник будет высотой 4 метра, материал бронза, покрытие позолота. Также известен и сюжет: Владимир Путин запечатлен стоящим во весь рост. На лице добрая улыбка. Одна рука простерта вниз к проходящим гражданам, символизируя близость к народу. Вторая рука поднята и сжата в кулак, символизируя силу и мощь нашей Родины.

Таким образом, пользователи хотят запечатлеть вклад Владимира Владимировича в развитие страны. Так же это дань уважения президенту.

Фото: Btcoin Rhdh

