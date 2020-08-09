Россиянам не вернут деньги за туры при новом закрытии границ с Турцией

Единственным решением для тех, кто приобрел путевку, станет в таком случае перенос поездки

На данный момент продажа туров открыта, в преддверии отпуска россияне приобретают путевки на конец августа и сентябрь. По словам туроператоров, в случае закрытия границ каждый случай приобретения путевки следует рассматривать отдельно, однако как таковой прямой возврат средств не предусматривается.

Напомним, курорты Турции готовятся к приему туристов с 15 августа. Однако в стране был отмечен новый всплеск заражения коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения страны Фахреддин Коджа связал его с широким празднованием Курбан-Байрама в минувшие выходные.

На сегодняшний день в Турции выявлено 239 622 случая инфицирования COVID-19, 222 656 человек уже здоровы, еще 5829 пациентов скончались.

Видео: YouTube / Okyanus Askin