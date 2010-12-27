Петербуржцы вышли в полуфинал "Мемориала Гранаткина‍"

Следующим соперником команды станет юношеская сборная России.

Сборная Санкт-Петербурга вышла в полуфинал турнира "Мемориал Валентина Гранаткина". Там команда сразится за прохождение дальше с юношеской сборной России. Отметим, что накануне спортсменам под руководством Андрея Гордеева удалось победить в матче против игроков из Армении.

Специалисты отмечают, что для того, чтобы петербуржцам выйти в стадию плей-офф, им нужно было хотя бы не проиграть. Игрокам удалось больше: они завершили матч со счетом 2:0 в их пользу. Результатом команда обязана Рустаму Халназарову, который забил в середине первого тайма, а также Богдану Зорину.

Отметим, что борьба за пятое-восьмое место состоится на территории "Рощино" 6 сентября. Полуфинал пройдет в спорткомплексе "Петровский" 7 сентября.

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