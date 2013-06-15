Россия стала крупнейшим импортером грузинского вина

В этом году было закуплено на 8% больше вина, если сравнивать с предыдущим годом.

За шесть месяцев этого года Россия стала главным покупателем грузинского вина. В страну было привезено 28 млн бутылок. Это на 8% больше, если сравнивать с 2020 годом, пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального агентства вина республики.

Получается, что в Россия купила более половины от всего объема (46,4 млн бутылок). Отмечается, что в Украину было поставлено за это время 5,2 млн бутылок грузинского вина, а в Польшу – 2,8млн бутылок. Спрос увеличился на 15% и на 31% соответственно.

Спрос на грузинское вино вырос также в Азербайджане, Казахстане и Турции, Китае, США и Израиле.

В общей сложности Грузия экспортировала свое вино в 56 стран, общая стоимость продукции составляет 104 миллиона долларов.

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