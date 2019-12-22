РФ назвала дату отмены роуминга с Белоруссией

Операция пройдет в рамках интеграции двух стран.

Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.

Чиновник отметил, что РФ согласовала финальную дорожную карту и ждет подписания со стороны Белоруссии. По его словам, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении. В течение шести месяцев после этого плата будет полностью.

К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков",

- сказал Новиков.

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