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РФ назвала дату отмены роуминга с Белоруссией

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Операция пройдет в рамках интеграции двух стран.

Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков.

Чиновник отметил, что РФ согласовала финальную дорожную карту и ждет подписания со стороны Белоруссии. По его словам, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении.  В течение шести месяцев после этого плата будет полностью. 

К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков",
- сказал Новиков. 

Видео: YouTube / 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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