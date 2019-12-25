Российский автозавод обязали отчитываться перед США

Доклады должны быть представлены в течение пяти дней по истечению каждого месяца.

Группа ГАЗ, принадлежащая Олегу Дерипаске, получила отсрочку от санкции США. Об этом говорится на сайте американского министерства финансов.

Срок завершения сделок компанией продлен до 22 января 2021 года на ряде условий. В частности, группа ГАЗ должна предоставлять ведомству подтверждения того, что она не действует от лица или в интересах владельца или любого другого лица, включенного в санкционный список OFAC. Помимо этого компания должна доказывать, что контроль над ее, политикой, действиями и решениями принадлежит совету директоров и акционерам группы

В рамках отсрочки Минфин будет также получать финансовые отчеты и протоколы заседаний совета директоров, информацию об изменениях в его составе и перечень всех совместных, в том числе планируемых предприятий. Отдельно группа ГАЗ должна указывать все финансовые соглашения на сумму, превышающую пять миллионов долларов.