Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма.

Российские туроператоры отменили июльские туры за границу. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров.

Отмечается, что организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма в ближайший месяц, а потому аннулируют туры с вылетами в июле. В частности об отмене поездок сообщили туроператоры "Интурист", Pegas Touristik, Tez Tour и Coral Travel.

Ранее глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что международное сообщение все-таки может возобновиться уже в июле.

Видео: YouTube / Кристина Левина