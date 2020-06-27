Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Российские туроператоры отменили июльские туры за границу. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров.
Отмечается, что организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма в ближайший месяц, а потому аннулируют туры с вылетами в июле. В частности об отмене поездок сообщили туроператоры "Интурист", Pegas Touristik, Tez Tour и Coral Travel.
Ранее глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих выразил надежду, что международное сообщение все-таки может возобновиться уже в июле.
Видео: YouTube / Кристина Левина
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