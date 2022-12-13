Российские бренды одежды заняли 60% площадей ушедших западных компаний

По-прежнему свободными в городе остаются 24 тыс. кв. метров площадей, которые ранее занимали известные зарубежные бренды

Представители российского ретейла заняли 60% площадей в петербургских ТЦ, освобождённых магазинами ушедших из страны компаний. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Nikoliers.

Так, в середине 2022 года концерны H&M Group, Inditex и Fast Retailing (Uniqlo) занимали около 77,5 тыс. кв. м арендованных торговых помещений в Северной столице. Сейчас более половины этих площадей заняли отечественные бренды. В частности, вместо ряда магазинов Uniqlo и H&M Group открылись Gloria Jeans, Befree, Sela, "Снежная королева", 2MOOD, "Эконика", "Кенгуру", Freedom Store. Кроме того, 3 из 4-ёх помещений, занимаемых Oysho, сейчас арендовали Serginnetti, Mascotte и Gate 31.

По оценкам аналитиков, по-прежнему свободными в городе остаются 24 тыс. кв. метров площадей, которые ранее занимали известные зарубежные бренды.

Ранее мы сообщили о том, что площадь флагманского магазина Love Republic увеличилась вдвое в "Галерее".

Фото: Piter.TV