Петербургский "Ниссан" продолжает работу после коллетивного сезона отпусков

Автомобильная промышленность города возобновилась после перерыва.

В Петербурге автомобильные завод "Ниссан" вернулся к работе после сезона отпусков. Об этом сообщает пресс-служба компании. По всей стран заводы-произовдители машин отметили, что возобновление процесса изготовления легковых машин продолжается.

Напомним, что в Северной столице коллективный отпуск продолжался с 23 июля по 12 августа. В этот промежуток времени специалисты занимались плановыми проверками оборудования, наладке и обслуживанием устройств, техники и строений предприятия.

Представители "Ниссан" отметили, что с понедельника 13 августа весь персонал вернулся на рабочие места. Контейнер по производству уже запущен. Процесс идет в штатном режиме. В настоящее время фабрика занимается выпуском трех моделей: X-Trail, Murano и Qashqai.

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