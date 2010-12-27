Рыба в Ижоре умерла от недостатка кислорода: жара и дожди сделали свое "грязное "дело

Росприроднадзор раскрыл причину массовой гибели рыб в Колпинском районе.

Росприроднадзор рассказал, что причиной мора биологических ресурсов в реке Усть-Ижора стало недостаточное количество кислорода в воде. Такие результаты предоставила проведенная экспертиза. Сотрудники ведомства по Северо-Западному региону изучили вопрос экологической проблемы в Колпинском районе, о которой сообщили местные жители.

Специалисты отметили, что вода все же чистая, без загрязнений. В ней не видны следы сброса мусорных стоков или пленки от нефтепродуктов. Эксперты из ГУП "Водоканала" отметили, что недостаточно кислорода было только на месте слияния Большой Ижорки и Ижоры. Та зафиксирован уровень вещества около двух мг на литр воды. Норма составляет 7-8 мг на литр. Причиной изменения среды послужила непрекращающаяся жара и отсутствие дождей.Данные об итогах анализа переданы в Федеральное агентство по рыболовству.

Напомним, что гибель рыбы произошла на днях в реке Ижора.

Фото: Piter.tv