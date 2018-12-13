Роспортебнадзор рассказал россиянам, как правильно выбирать мясо для шашлыка

Мясо не должно быть влажным, мягким и равномерного светлого цвета.

Роспотребнадзор в преддверии майских праздников рассказал, как правильно выбирать мясо для шашлыка. Залог удачного пикника заключается в качественных продуктах.

Главное правило, отмечают специалисты, не покупать в местах неустановленной торговли. Чаще всего такие продукты не имеют сопроводительных документов, а также не известно их происхождение.

В Ведомстве отметили, что при покупке мяса обращайте внимание на цвет и запах. Свежее мясо глянцевое и равномерного цвета. На ощупь оно не должно быть влажным, мягким и сочиться кровью. Также рекомендуется покупать цельный кусок не темного цвета.

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