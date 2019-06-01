Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в социальных сетях

В честь Международного дня защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не публиковать в социальных сетях снимки своих детей.
В ведомстве обратили внимание россиян, что снимки их чад в младенчестве их сверстники могут в будущем использовать для травли, а в худшем случае до них могут добраться педофилы.
"Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы. И то, что он не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций"
- сообщили в Роскомнадзоре
Напомним, что Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году. Каждый год праздник отмечается 1 июня.
Видео: х/ф "Маленькая принцесса"
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