Роскомнадзор призвал родителей не публиковать фото детей в социальных сетях

В ведомстве обратили внимание россиян, что дети также имеют права на конфиденциальность.

В честь Международного дня защиты детей Роскомнадзор призвал родителей не публиковать в социальных сетях снимки своих детей.

В ведомстве обратили внимание россиян, что снимки их чад в младенчестве их сверстники могут в будущем использовать для травли, а в худшем случае до них могут добраться педофилы.

"Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы. И то, что он не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций"

- сообщили в Роскомнадзоре

Напомним, что Международный день защиты детей был учрежден в 1949 году. Каждый год праздник отмечается 1 июня.

Видео: х/ф "Маленькая принцесса"