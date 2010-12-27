Роскомнадзор обязал Tinder раскрывать личные данные и переписки пользователей

Аудитория приложения насчитывает около 50 миллионов пользователей по всему миру.

Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) в Сети мобильное приложение для знакомств Tinder. Об этом сообщается на сайте общественной организации "Роскомсвобода".

Согласно новым правилам администрация платформы обязана делиться с ФСБ всеми пользовательскими данными и личной перепиской, если органы направят соответствующий запрос. В связи с пользовательским соглашением Tinder владеет доступом к личной информации, данным геолакации, переписке, аудио и видео контенту, а также номерам банковских карт.

Tinder создан в 2012 году и является одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств. Аудитория приложения насчитывает около 50 миллионов пользователей по всему миру.

Фото: Tinder