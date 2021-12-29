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Росгвардейцы задержали петербуржца, похитившего коробку тортов
Сегодня, 13:19
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Росгвардейцы задержали петербуржца, похитившего коробку тортов

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Вор воспользовался невнимательностью водителя, который разгружал товары.

Петербургские росгвардейцы задержали мужчину, похитившего в момент разгрузки коробку с тортами, сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу и области. 

Наряд находился на маршруте патрулирования около 5 часов утра в пятницу, 7 января, когда увидел подозрительного мужчину с большой картонной коробкой возле дома №88 по улице Ленсовета. Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчина бросил упаковку на проезжую часть и попытался скрыться, но не преуспел. Мужчину доставили в 33 отдел полиции. 

Как оказалось, задержанный проходил мимо припаркованной "Газели" у одного из магазинов и, воспользовавшись невнимательностью водителя, украл коробку с 12 тортами.

Фото: пресс-служба УВО ВНГ по СПб и ЛО

Теги: кража, петербург, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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