Росгвардейцы задержали петербуржца, похитившего коробку тортов

Вор воспользовался невнимательностью водителя, который разгружал товары.

Петербургские росгвардейцы задержали мужчину, похитившего в момент разгрузки коробку с тортами, сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу и области.

Наряд находился на маршруте патрулирования около 5 часов утра в пятницу, 7 января, когда увидел подозрительного мужчину с большой картонной коробкой возле дома №88 по улице Ленсовета. Увидев приближающийся патрульный автомобиль, мужчина бросил упаковку на проезжую часть и попытался скрыться, но не преуспел. Мужчину доставили в 33 отдел полиции.

Как оказалось, задержанный проходил мимо припаркованной "Газели" у одного из магазинов и, воспользовавшись невнимательностью водителя, украл коробку с 12 тортами.

Фото: пресс-служба УВО ВНГ по СПб и ЛО