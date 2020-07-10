Росгвардейцы задержали петербуржца, который запустил квадрокоптер без разрешения на полет

Петербуржец был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

В Петербурге росгвардейцы задержали мужчину, который запустил квадрокоптер, не имея разрешения на полет БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба вневедоственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 июля росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, около пустыря рядом с одним из домов на Грузинской улице увидели, как неизвестный мужчина сажает на землю БПЛА.

При проверке было установлено, что мужчина является владельцем квадрокоптера и проверял его работоспособность, одного разрешение на полет у мужчины отсутствовало.

Петербуржец был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

До конца июля в Петербурге действует запрет на использование беспилотников и на определенных водных участках – гидроциклов. Исключения составят беспилотники органов государственной власти и местного самоуправления, прочих организаций, исполняющих государственный заказ, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии (при наличии подтверждающих документов).

Фото: пресс-служба вневедоственной охраны по Петербургу и Ленобласти