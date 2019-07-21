Росгвардейцы помогли мужчине выбраться из канала в центре Петербурга

Выяснилось, что "скалолаз" полез за ключами, но не мог забраться обратно.

О случае у Воскресенского канала рядом с Михайловским замком рассказали в пресс-служба УВО Росгвардии. Сотрудники ведомства, патрулировавшие Садовую улицу услышали крики о помощи. Оказалось, что в 5:15 часов утра мужчина повис на отвесной стене набережной канала неспроста.

Сорокалетний мужчина сам спустился в канал за выпавшими ключами. Однако выбраться обратно на набережную у него не получилось.

Выбраться на землю у него вышло при помощи гвардейцев. Наряд вневедомственной охраны бросил попавшему в беду трос из служебного автомобиля и вытащил на набережную. От госпитализации мужчина отказался.

Фото, видео: пресс-служба УВО Росгвардии по СПб и ЛО