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Росгвардейцы помогли мужчине выбраться из канала в центре Петербурга

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Выяснилось, что "скалолаз" полез за ключами, но не мог забраться обратно.

О случае у Воскресенского канала рядом с Михайловским замком рассказали в пресс-служба УВО Росгвардии. Сотрудники ведомства, патрулировавшие Садовую улицу услышали крики о помощи. Оказалось, что в 5:15 часов утра мужчина повис на отвесной стене набережной канала неспроста.

Сорокалетний мужчина сам спустился в канал за выпавшими ключами. Однако выбраться обратно на набережную у него не получилось. 

Выбраться на землю у него вышло при помощи гвардейцев. Наряд вневедомственной охраны бросил попавшему в беду трос из служебного автомобиля и вытащил на набережную. От госпитализации мужчина отказался.

Фото, видео: пресс-служба УВО Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: видео, росгвардия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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