Жительница Петербурга, родившая первенца в 58 лет, стала многодетной матерью

Мария хотела родить второго ребенка самостоятельно, но медицинское обследование показало, что после кесарева сечения ее организм нуждается в двух годах для восстановления.

Жительница Петербурга Мария Кононова, которой сейчас 61 год, стала матерью в 58 лет. Через год после рождения первенца Юрия, у супружеской пары Марии и Клауса Вильдероттера появились близнецы Таня и Люба. Для их рождения пара воспользовалась услугами суррогатной матери, пишет "Петербургский дневник".

Мария хотела родить второго ребенка самостоятельно, но медицинское обследование показало, что после кесарева сечения ее организм нуждается в двух годах для восстановления. В ее возрасте это слишком долгий срок.

Близнецов выносила 25-летняя женщина. Кесарево сечение провели на 34-й неделе, так как суррогатная мать больше не могла вынашивать детей. При рождении дети весили более двух кг, а их рост составлял около 49 см. Врачи поместили близнецов на "доращивание", чтобы при выписке они весили не менее трех кг.

У Тани была обнаружена гемангиома, и семье пришлось сделать шесть лазерных операций, чтобы предотвратить появление раковых новообразований. Петербургские врачи превзошли все ожидания, и сейчас у Тани почти все в порядке. С Любой родителям пришлось поволноваться немного дольше – после рождения врачи обнаружили у нее проблемы с позвоночником и шейным отделом. Специалисты даже опасались, что девочка может умереть.

Это был сильный удар! Терять уже родившегося ребенка с ручками, с ножками совсем не хотелось. Мы начали водить Любочку к остеопату, и он её исцелил – все процессы нормализовались, она начала набирать вес, в общем, все наладилось Мария Кононова, многодетная мать из Петербурга

Фото: из личного архива семьи Вильдероттер