Родители посадили в Приморском районе аллею в память об умерших детях

Акция проходит в четвертый раз.

В Приморском районе Петербурга 22 мая высадили аллею каштанов и лип. Так в городе прошла акция "Росток памяти" в поддержку родителей, которые потеряли своего ребенка. Информация об этом появилась на сайте СПб КУ "Курортный лесопарк".

27 каштанов и 4 липы высадили на Фермерском пруду, пересечении Дороги на Каменку и Парашютной улицы. Акция проходит уже четвертый год подряд, она призвана привлечь внимание к проблемам перинатальной смертности.

Отмечается, что саженцы были подобраны не случайно. Их заранее отобрали специалисты, чтобы они дополнили зеленый наряд Петербурга.

Фото: ВКонтакте / СПб ГКУ "Курортный лесопарк"