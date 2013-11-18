Семейная пара издевалась над своими детьми на площадке в Красносельском районе

По словам свидетельницы произошедшего, родители оскорбляли несовершеннолетних и выворачивали им руки.

В пятницу, 9 июня, в полицию поступило сообщение от петербурженки, которая заявила, что во дворе на улице Котина мать грубо обращается с ребёнком 12-13 лет. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам свидетельницы, женщина выворачивала ребёнку руки и била по голове во время прогулки на детской площадке. Также в акте насилия принимал участие и предполагаемый отец, который обзывал и пинал несовершеннолетнего.

Прибывший на место наряд полиции никого не обнаружил, однако свидетельница предоставила подробности случившегося: с её слов, на площадке гуляла многодетная семья. Родители вели себя вызывающе и издевались над детьми.

Женщина записала происходившее на видео, которое она готова предоставить сотрудникам Проводится проверка.

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Фото: Piter.TV