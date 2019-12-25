Роботы могут получить способность к размножению

Эксперименты по размножению роботов уже проводятся.

Профессор Эдинбургского университета им. Нейпир Эмма Харт заявила, что искусственные существа могут последовать за живыми организмами в адаптации к окружающему миру. Она подчеркнула, что в настоящее время уже идут эксперименты по размножению роботов. Об этом пишет The Guardian.

Так, команда ученых из Великобритании и Нидерландов наблюдала, как к окружающей среде приспосабливается искусственный генетический код роботизированной системы. "Дети" создаются из смеси цифровых "генов" двух родителей, виртуальной матери и физического отца, рецепт отсылается в 3D-принтер.

Отмечается, что искусственная эволюция может иметь более специфические цели в отличие от естественной. По мнению Эммы Харт, эти цели будут соответствовать конкретным задачам и требованиям окружающей среды.

По мнению ученого, это не значит, что человека станет лишним. Предполагается, что цифровая эволюция станет так называемым процессом сотрудничества. Это значит, что люди будут определять, что необходимо изменить, а машины будут решать задачу, как это сделать.

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