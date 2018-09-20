Робот обработал грампластинки времён блокады

Машина смогла решить поставленную перед ней задачу, обработав 16 тыс. файлов за 21 рабочий день.

В Петербурге робот выполнил обработку записей грампластинок времён блокады Ленинграда. Об этом информирует пресс-служба вице-губернатора Северной столицы Станислава Казарина.

Результатом работ стали оцифрованные аудиоматериалы из прошлого, в том числе, военных лет. Робот смог решить поставленную перед ним задачу и обработал 16 тыс. файлов за 21 рабочий день. Человек бы справился с таким объёмом за 165 рабочих дней, отмечают специалисты.

Добавим, что робот был установлен на несколько компьютеров и изначально использовался в рамках обработки Государственной информационной системы "Архивы Санкт‑Петербурга". В октябре его модифицировали.

Ранее в Петербурге создали архитектуру для первого в РФ робота-агроскаута.

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