В Мурино наивная кассирша отдала мошеннице выручку компании

Во Всеволожском районе молодая сотрудница доверилась преступнице и отдала ей деньги из кассового аппарата.

Мошенница ограбила молодую кассиршу магазина бытовой техники в Мурино. Преступнице удалось вынести выручку из центрального офиса компании.

Как стало известно, инцидент произошел на Привокзальной площади 3 октября около половины пятого вечера. В офис фирмы вошла женщина, которая представилась сотрудницей. Обманщина потребовала от 22-летней девушки-кассира предоставить документацию, которой не оказалось в офисе по причине выходных. Далее злоумышленница потребовала отдать деньги, так как во всех отделениях организации якобы идут проверки и помещения “обыскивают”. В итоге уверенная в себе преступница получила 42 с половиной тысячи рублей.

В настоящее время делом занимаются сотрудники правоохранительных органов. Очевидица вспомнила, что у преступницы был нос с горбинкой. Также женщина носила фиолетовую шапку.