  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:00
249
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Режиссер Николай Барабанов и группа "Разнузданные Волей" выпустили новый клип

0 0

Лирический герой погружается в атмосферу тихих скверов Столицы, достает гитару и вместе с ней продолжает идти к цели. 

Режиссер Николай Барабанов и  группа "Разнузданные Волей" создали новый клип, снятый на "саунд-поэтическую" композицию из альбома "Взгляд на Солнце". 

В картине представлены мелькающие картинки города, декламация стихов, необычное звучание. По задумке авторов, лирический герой погружается в атмосферу тихих скверов Столицы, достает гитару и вместе с ней продолжает идти к цели. 

Группа "Разнузданные Волей" позиционирует себя представителем "прогрессивного русского рока", делая упор на поэтической составляющей песен. Музыканты акцентируют внимание на сложных концепциях. Их кредо - гармония контрастов. Журналист Денис Ступников назвал участников группы ценителями традиций. 

Московская группа "Разнузданные Волей" ценит славянский колорит, готовность к духовному сопротивлению и рок-стандарты, очищенные от тщательно оберегаемых сомнений и выставленного на продажу депрессанса.

Денис Ступников

Видео: предоставлено организатором

Теги: искусство, музыканты, николай барабанов, разнузданные волей, рок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии