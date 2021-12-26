Режиссер Николай Барабанов и группа "Разнузданные Волей" выпустили новый клип

Лирический герой погружается в атмосферу тихих скверов Столицы, достает гитару и вместе с ней продолжает идти к цели.

Режиссер Николай Барабанов и группа "Разнузданные Волей" создали новый клип, снятый на "саунд-поэтическую" композицию из альбома "Взгляд на Солнце".

В картине представлены мелькающие картинки города, декламация стихов, необычное звучание. По задумке авторов, лирический герой погружается в атмосферу тихих скверов Столицы, достает гитару и вместе с ней продолжает идти к цели.

Группа "Разнузданные Волей" позиционирует себя представителем "прогрессивного русского рока", делая упор на поэтической составляющей песен. Музыканты акцентируют внимание на сложных концепциях. Их кредо - гармония контрастов. Журналист Денис Ступников назвал участников группы ценителями традиций.

Московская группа "Разнузданные Волей" ценит славянский колорит, готовность к духовному сопротивлению и рок-стандарты, очищенные от тщательно оберегаемых сомнений и выставленного на продажу депрессанса. Денис Ступников

Видео: предоставлено организатором