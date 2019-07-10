В "Авроре" покажут четыре значимых работы, сделавшие Тарантино культовым.

В Петербурге с 1 по 6 августа стартует ретроспектива Квентина Тарантино. Жителям покажут культовые картины мастера: "Бешеные псы", "Джеки Браун" и две части "Убить Билла".

Организаторы мероприятия отметили, что каждая из выбранных работ представляет один из этапов творчества Тарантино, от начальных экспериментов к результату с собственным своеобразным видением и вызовом к общественности. Картины также поднимают актуальные проблемы, такие как критика расовой дискриминации и прогрессивный феминизм.

Все сеансы пройдут в вечернее время в кинотеатре "Аврора".