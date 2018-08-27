Чугунные скульптуры львов с моста через канал Грибоедова приведут в порядок к середине октября

Реставраторы обещают выполнить свою работу качественно и в срок.

Реставрационные работы на четырёх чугунных скульптурах Львиного моста начались в начале августа. Занимается ими Государственный музей городской скульптуры, которому и принадлежат декоративные львы.

Питерская погода не очень благоприятна для всех памятников города. Встречаются и акты вандализма, которые наносят скульптурам большой вред. Снимается их защитный покрасочный слой и в этих местах начинает корродировать металл рассказал реставратор Геннадий Погонец

На сегодняшний день чугунная поверхность скульптур расчищена до авторского слоя.

То, что не смогли очистить аппаратом, нам приходится механически очищать скарпельками, корщетками заявил Геннадий Погонец

Реставраторам предстоит ещё несколько этапов работы и, конечно же, покраска, в родной белый мраморный цвет. Специалисты Государственного музея городской скульптуры получают консультации из НИИ судостроения.

И нам люди очень сведущие могут сказать, можем ли мы применить ту или иную методику. Если делать сварку, то какими электродами. Это все имеет значение, потому что у них колоссальный опыт поделилась Надежда Ефремова, старший научный сотрудник Государственного музея городской скульптуры

Виктория Стародумова, Александр Цыцулин

Фото и видео: Piter.tv