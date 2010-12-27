Решение по российским вертолетоносцам может стать стратегическим проектом для России

Аналог французских "Магистралей" может помочь развитию внутренней конкуренции в по выполнению госзаказов.

По словам экспертов, разработка российских вертолетоносцев может стать стратегической программой. Об этом сообщает "ФБА Экономика сегодня" со ссылкой на заведующего кафедрой политологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. На данный момент проект еще не утвержден, а решение будет принято после обеспечения финансового обоснования со стороны ВМФ.

Напомним, что проект предоставлен Невским проектно-конструкторским бюро. Организация предлагает ВМФ создать объект с водоизмещением в 30 тысяч тонн. Кроме перевозки грузов судно сможет заниматься перевозкой ударных вертолетов.

Как отмечает спикер, данная разработка фактически является аналогом французских кораблей-доков "Магистраль". Их планировали купить у иностранных коллег, но после присоединения Крыма к России власти парижа отказались выполнять условия контракта.

Это показывает то обстоятельство, что предприятия нашего ОПК борются сегодня не за выживание, а за перспективы развития. Они уже готовы предлагать новые решения, технологические пакеты и прочие образцы перспективной военной техники для того, чтобы заявить о себе и получить в собственную разработку целое производственное направление заключил эксперт

По мнению специалиста, вне зависимости от принятого решения ситуация показывает развитие внутренней конкурентоспособности российских предприятий.

Это и неудивительно, поскольку такие предложения позволят этим предприятиям получать государственные заказы, а это во всем мире является самым надежным драйвером развития, который позволяет не только сводить концы с концами, но и увеличивать собственный научный, производственный и технологический потенциал добавляет Андрей Кошкин

Эксперт полагает, что если бы военные считали строительство вертолетоносцев первоочередной задачей, то проект уже бы находился на стадии реализации.

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