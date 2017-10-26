Смольный заговорил о второй очереди "Пулково" из-за роста пассажиропотока

Менее чем через два года петербургский аэропорт будет работать на пределе своих пропускных способностей. Поэтому Смольный начал напоминать концессионеру о строительстве второй очереди воздушной гавани.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил на открытии инвестиционного форума, что пришло время подумать о втором этапе реконструкции аэропорта "Пулково". Так как нынешний терминал имеет пропускную способность в 25 миллионов человек. А уже в этом году ожидается, что воздушная гавань примет более 16 миллионов человек. Пассажиропоток растет уже третий год. Ожидается, что пропускная способность исчерпается к 2020 году.

По условиям соглашения с оператором "Воздушные ворота Северной столицы"», такие данные служат основой для начала проектирования и строительства второй очереди международного хаба.

Ранее концессионер заявлял, что строительство терминала для внутренних рейсов планируют на 2019-2025 годы.