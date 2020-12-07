В машине жителя Петербурга взорвался репеллент

Важно помнить, что средства от насекомых имеют свои особенности хранения: температура не должна превышать 35 градусов.

С приходом грибного сезона спрос на средства от насекомых значительно возрастает. Важно помнить, что они имеют свои особенности хранения: температура не должна превышать 35 градусов. Житель Петербурга оставил баллончик со средством от комаров в автомобиле, и произошел взрыв, в результате которого было разбито стекло, сообщает Татьяна Константинова в группе "Грибы и Грибники СПб".

Чтобы обезопасить себя от летающих кровососущих, петербурженка советует обратить внимание на диэтилтолуамид. Чем выше его концентрация, тем эффективнее должно быть средство. Существуют репелленты с содержанием диэтилтолуамида до 50%. Их можно наносить на кожу.

Для защиты от клещей необходим второй репеллент. Он должен содержать до 0,2% альфациперметрина. Это вещество нельзя наносить на кожу. Его используют для обработки одежды. Процедуру следует проводить на открытом воздухе.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПБ (Татьяна Константинова)