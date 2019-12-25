Рэп-спектакль "Турандот"

История о вечном выборе между "победить" и "умереть" (16+).

Смесь комедии, рэп-сказки для взрослых и притчи. История о молодых, о юности и обостренных чувствах, о мыслях, каждая из которых решает, о вечном выборе между "победить" и "умереть".

Принцы сражаются за прекрасную Турандот, а она побеждает в каждой битве за свою свободу. Только изгнанник Калаф разглядел в чудовище-красавице трогательную и несчастную девочку, выросшую без тепла. Калаф не борется с ней, а играет по правилам Турандот. Так принцесса и узнает, что жизнь и чувства бывают другими.

Цена билетов: от 1600 рублей

Место: театр "Мастерская", Народная ул., 1

Фото: театр "Мастерская"