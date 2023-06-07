Ремонт на петербургской дамбе продлили до середины лета

В этот период специалисты продолжат работы по обновлению деформационного шва на 118 км КАД.

Жителям Петербурга сообщили о продлении сроков ремонта моста в Кронштадте до 15 июля. Информация предоставлена пресс-службой "Комплекса защитных сооружений" (КЗС).

В этот период специалисты продолжат работы по обновлению деформационного шва на 118 км КАД. В связи с этим, движение транспорта будет временно остановлено.

Для удобства водителей разработана временная схема движения по внутреннему кольцу — по одной полосе в каждом направлении.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"