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Ремонт на петербургской дамбе продлили до середины лета
Сегодня, 15:44
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Ремонт на петербургской дамбе продлили до середины лета

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В этот период специалисты продолжат работы по обновлению деформационного шва на 118 км КАД.

Жителям Петербурга сообщили о продлении сроков ремонта моста в Кронштадте до 15 июля. Информация предоставлена пресс-службой "Комплекса защитных сооружений" (КЗС).

В этот период специалисты продолжат работы по обновлению деформационного шва на 118 км КАД. В связи с этим, движение транспорта будет временно остановлено.

Для удобства водителей разработана временная схема движения по внутреннему кольцу — по одной полосе в каждом направлении.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"

Теги: кзс, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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