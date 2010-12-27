Ремонт на Верхнем Лебяжьем мосту в Петербурге завершен наполовину

Полностью отремонтировать мост планируют к началу ноября 2019.

На Верхнем Лебяжьем мосту заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, поэтому на переправе были сняты ограничения для движения транспорта. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Теперь ремонт ждет пешеходную зону. На тротуарах отреставрируют гранитные элементы, очистят гранитные плиты, карнизные блоки, парапетные и бордюрные камни тротуаров, фасадные плиты свода и граней моста. В пресс-службе отметили, что наиболее трудноудаляемые места будут очищать вручную.

На время производственных работ пешеходам придется ходить по противоположному тротуару. Жителей и гостей города просят быть внимательными и следовать информации, которая будет размещена на щитах.

Мост соединяет 1-й Адмиралтейский остров и Летний Сад. Планируется, что все работы завершатся к началу ноября.

Фото: mostotrest-spb.ru