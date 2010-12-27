Реку Пярдомля в Ленобласти загрязняет "Бокситогорский Глинозем"

В реку, протяженностью 22 км, сбрасывают отходы в нескольких местах.

После публикаций в социальных сетях о загрязнении реки Пярдомля в Бокситогорском районе Ленинградской области, на место с проверкой прибыл комитет государственного экологического надзора Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В реку, протяженностью 22 километра, впадает водоотводная канава шириной 2,5 метра. Вода имеет темно-серый цвет и резкий специфический запах, дно склизкое, а на берегу находится некая субстанция черного цвета.Также вброс в эту реку осуществляется в деревне Бор и под автомобильным мостом. Ниже по течению в реку впадает водоотводная канава, которая берет начало на территории очистных сооружений ОАО РУСАЛ "Бокситогорский Глинозем".

Собственников и эксплуататоров очистных сооружений в Бокситогорске и деревне Бор комитет установит в ближайшее время.

Фото: пресс-служба комитета государственного экологического надзора Ленобласти