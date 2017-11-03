Ректора университета Бонч-Бруевича отпустили из-под ареста, но отстранили от должности

Невский районный суд временно отстранил от должности ректора университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского. Вместе с тем, мужчину выпустили из-под домашнего ареста.

В пятницу, 3 ноября, Невский районный суд Петербурга поддержал предложение следователей и отстранил ректора университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского от его должности. Мера временная, руководящей должности мужчину лишили до 4 февраля 2018 года.

Дополнительно сообщаем, что следствием Бачевскому изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Следствие задержало Бачевского еще летом по подозрению в превышении должностных полномочий. Правоохранительные органы считают, что ректор незаконно сдавал в аренду помещения коммерсантам. Ущерб от этих действий оценивают в 1,7 миллиона рублей.

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