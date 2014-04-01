Рекордное количество транзакций прошло через эквайринг Сбербанка в СЗФО в 2020 году

Торговый оборот вырос и в традиционном, и в интернет-эквайринге.

В 2020 году через эквайринг Сбербанка в торгово-сервисных точках в северо-западном федеральном округе прошло 3 миллиарда транзакций. Это количество признано рекордным. Кроме того, почти в три раза выросло число онлайн-покупок с помощью интернет-эквайринга – их насчитали 31,7 миллиона.

Торговый эквайринговый оборот Северо-Западного банка Сбербанка увеличился на 20%, одновременно с этим оборот по интернет-эквайрингу вырос более чем в два раза в сравнении с 2019 годом. Наиболее динамичной по темпу роста оборотов через торговый эквайринг стала сфера транспортного сервиса. Перевозки, железнодорожные услуги и доставка стали оплачиваться с помощью этой технологии на 248% чаще, чем в 2019 году. Прирост в 133% зафиксирован в автосервисе, включая обслуживание на АЗС, на 51% больше стало платежей в жилищной сфере и сервисных организациях (преимущественно по услугам брокеров и дилеров), а также в сфере ремонта мебели и медперсонала (+36%).

В тройку лидеров в интернете вошли фуд-ритейл, где обороты выросли на 2053%, спортивные товары, хобби и салоны красоты (+970%), платежи в жилищной сфере (+768%).

По словам главы Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктора Вентимилла Алонсо, в 2020 году существенный рост наблюдался и в традиционном, и в интернет-эквайринге. На 70% выросло число партнеров, подключивших услугу для онлайн-продаж.

Безусловно, свою роль сыграл особенный 2020-й год с дистанцией и самоизоляцией. Но и в целом мы видим, что бизнес следует трендам: сегодня потребители не хотят тратить много времени на покупки и предпочитают делать это быстро и удалённо, поэтому ждут от поставщиков сервисов именно такие инструменты. Виктор Вентимилла Алонсо

Активно развивался в течение 2020 года и сервис "Плати QR": эту услугу подключили 100 тысяч компаний Северо-Запада. Сервис позволяет принимать безналичные платежи без установки какого-либо дополнительного оборудования, что особенно актуально для небольших торговых и сервисных компаний и курьерских служб.

Отмечается, что эквайринг от Сбербанка доступен для любого бизнеса, начиная от торгово-сервисных точек, вендинговых автоматов, интернет-магазинов, заканчивая доставкой курьером. Заявку можно оформить на сайте банка или подключить услугу самостоятельно через интернет-банк СберБизнес.

Фото: Сбер