Смольный ищет проектировщика для реконструкции набережной Обводного канала

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на разработку проекта реконструкции набережной Обводного канала на южной стороне около пересечения с Московским проспектом.

В Петербурге объявили конкурс на создание преокта по реконструкции набережной Обводного канала на южной стороне в районе перекрестка с Московским проспектом. Лот выставила Дирекция транспортного строительства, подчиняющаяся комитету по развитию транспортной инфраструктуры Смольного.

Начальная цена контракта – 39,9 миллионов рублей. Победителю придется разработать проект строительства тоннеля под Обводным каналом, а также документацию по реконструкции набережной от Боровой до перспективной пробивки Варшавской улицы.

Кроме того, подрядчику надо будет обследовать земли, которые попадают в зону застройки. А также проверить все расположенные там объекты.

В комитете поясняют, что проект – это часть системы транспортного обхода центра. В перспективе можно будет проехать с севера на юг не заезжая в центр.