Рекламные конструкции в Петербурге станут светлее

Новости Петербурга: в ближайшее время в городе появятся рекламные баннеры и тумбы, которые будут соответствовать новым требованиям правительства.

СМИ узнали о рекламе нового образца, которая в ближайшее время заполнит Санкт-Петербург. Издание "Мойка78" утверждает, что новые баннеры, растяжки и тумбы будут светлее и меньше в размерах. Об этом журналистам сообщили в рекламной компании "Постер", которая обеспечит графикой 1200 точек на территории города.

Сами подрядчики переживают, что аудитория может не заметить рекламу нового типа на фоне серого городского неба. Кроме того, такие объекты придется чаще мыть. Но ничего не поделаешь: новые требования были утверждены правительством Северной столицы еще в январе 2017-го.

Устанавливать новые светлые тумбы и щиты будут постепенно — на новых местах и при реконструкции старых конструкций, утверждает издание.