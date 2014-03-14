Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Кемеровской области

В ДТП пострадал водитель общественного транспорта.

В понедельник, 26 июля, в Кемеровской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария случилась на территории Кемеровского муниципального округа на 42-м км автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск. Причины ДТП выясняются.

По предварительной информации, пострадал водитель пассажирского автобуса. Шесть пассажиров и водитель грузовика серьезных травм не получили.

Видео: Instagram / incident_kemerovo