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Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Кемеровской области

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В ДТП пострадал водитель общественного транспорта.

В понедельник, 26 июля, в Кемеровской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и рейсового автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария случилась на территории Кемеровского муниципального округа на 42-м км автодороги Кемерово - Анжеро-Судженск. Причины ДТП выясняются.

По предварительной информации, пострадал водитель пассажирского автобуса. Шесть пассажиров и водитель грузовика серьезных травм не получили.

Видео: Instagram / incident_kemerovo

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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