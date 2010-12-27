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Петербуржцы смогут увидеть в небе парад планет и метеоритный дождь
Сегодня, 12:47
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nadiputintseva
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Петербуржцы смогут увидеть в небе парад планет и метеоритный дождь

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Жители Земли смогут сегодня наблюдать редкое сближение Марса с Венерой

Старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Сергей Смирнов сообщил, что петербуржцам 5 октября выпадет возможность увидеть редкое явление – сближение Марса и Венеры.

Смирнов сообщает, что расстояние между планетами будет меньше чем диаметр лунного диска, а самое главное это уникальная возможность увидеть парад планет через обычный бинокль. 

Также астроном отметил, что это только начало из череды сюрпризов, приготовленных космосом на этой неделе. Ожидается действие метеоритного потока. С Земли будет казаться, что он истекает из созвездия Дракона. Если петербуржцам улыбнется удача и подарит 9, 10, 11 октября ясное небо, то жители города смогут полюбоваться большим звездопадом. 18 октября в одну линию выстроятся Меркурий и Луна.

Стоит отметить, что чем больше тел будут участвовать в параде планет, тем сильнее окажется энергетический всплеск, который может отрицательно сказаться на самочувствии. 

Теги: новости спб
Категории: Новости СПб

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