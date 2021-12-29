В Петербурге осудили мужчину, зарезавшего молодую девушку из личной неприязни

Он нанес ей не менее 13 ударов ножом в голову, шею, грудь, отрезал левую молочную железу.

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который жестоко убил молодую девушку. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Преступление произошло в августе 2004 года. На тот момент обвиняемый работал водителем. Он напал на свою жертву у дома №9 на улице Софьи Ковалевской. Из личной неприязни мужчина нанес ей не менее 13 ударов ножом в голову, шею, грудь, отрезал левую молочную железу, а после чего скрылся. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте преступления.

На суде обвиняемый признал вину, однако особой жестокости в своих действиях не увидел. В июле и декабре 2005 года он также расправился еще с двумя женщинами.

Водителя-маньяка признали виновным и приговорили к 12,5 годам в колонии. По совокупности приговоров – это пожизненное лишение свободы.

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Фото: Piter.TV