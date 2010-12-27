Рецидивист с "розочкой" получил за избиение петербуржца 4,5 года "строгача"

Ранее он уже был судим за убийство.

Кировский районный суд Петербурга вынес Александру Кругликову, признанному судом виновным в совершении преступления по статье "разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия". Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным суда, в ночь на 26 ноября 2018 года на улице Лени Голикова обвиняемый напал на прохожего и стал угрожать ему убийством. Он держал в руках "розочку" и требовал отдать деньги и телефон. Пострадавший смог блокировать удар преступника, но после этого упал от удара на землю. Затем пострадавший быстро встал и убежал.

Во время следствия подсудимый полностью признал свою вину. Так как мужчина только вышел из тюрьмы в апреле 2018, а в 2003 году он был посажен за суда за убийство нескольких бездомных и социально-незащищенных граждан, суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на 1,5 года.

Фото: Piter.TV