Трехлетний малыш выпал из окна дома на Софьи Ковалевской

В среду, 11 октября из окна дома по улице Софьи Ковалевской в Петербурге выпал трехлетний ребенок. Сейчас врачи борются за жизнь малыша.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 11 октября врачи борются за жизнь малыша, выпавшего из окна дома по улице Софьи Ковалевской в Петербурге.



По данным издания, ребенок облокотился на москитную сетку у открытого окна и упал вместе с конструкцией с третьего этажа. Под окнами располагался газон, что смягчило падение. В тяжелом состоянии ребенка поместили в реанимацию.



По данному факту проводится проверка.