Как сообщает "Фонтанка", вечером 11 октября врачи борются за жизнь малыша, выпавшего из окна дома по улице Софьи Ковалевской в Петербурге.
По данным издания, ребенок облокотился на москитную сетку у открытого окна и упал вместе с конструкцией с третьего этажа. Под окнами располагался газон, что смягчило падение. В тяжелом состоянии ребенка поместили в реанимацию.
По данному факту проводится проверка.
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Трехлетний малыш выпал из окна дома на Софьи Ковалевской
В среду, 11 октября из окна дома по улице Софьи Ковалевской в Петербурге выпал трехлетний ребенок. Сейчас врачи борются за жизнь малыша.
Как сообщает "Фонтанка", вечером 11 октября врачи борются за жизнь малыша, выпавшего из окна дома по улице Софьи Ковалевской в Петербурге.