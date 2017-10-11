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Трехлетний малыш выпал из окна дома на Софьи Ковалевской

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В среду, 11 октября из окна дома по улице Софьи Ковалевской в Петербурге выпал трехлетний ребенок. Сейчас врачи борются за жизнь малыша.

Как сообщает "Фонтанка", вечером 11 октября врачи борются за жизнь малыша, выпавшего из окна дома по улице Софьи Ковалевской в Петербурге.

По данным издания, ребенок облокотился на москитную сетку у открытого окна и упал вместе с конструкцией с третьего этажа. Под окнами располагался газон, что смягчило падение. В тяжелом состоянии ребенка поместили в реанимацию.

По данному факту проводится проверка.  

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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