Ребёнок разбился при падении из окна в Сестрорецке

В детской больнице святой Марии Магдалины спасают мальчика, выпавшего из окна восьмого этажа.

В Сестрорецке из окна восьмого этажа выпал ребёнок, которому ещё не исполнилось пяти лет. Очевидцы обнаружили его и вызвали скорую помощь 30 июня в девять часов вечера. Мальчика со множественными травмами госпитализировали в Детскую больницу №2 на Васильевском острове. Состояние ребёнка оценивается как тяжелое, сообщила "Фонтанка.ру" с ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мама мальчика заявила правоохранительным органам, что не усмотрела за ребёнок. По её словам, оставленный без присмотра сын, страдает аутизмом.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что 15-летний мальчик сорвался с Яхтенного моста.

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