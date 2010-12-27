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В Ленобласти ребенок на велосипеде попал под колеса "Вольво"
Сегодня, 7:36
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lesjasap
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В Ленобласти ребенок на велосипеде попал под колеса "Вольво"

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Полиция не сообщает подробности об обстоятельствах аварии.

В Лужском районе Ленинградской области маленький ребенок попал под колеса автомобиля. Пострадавший передвигался по улице на детской велосипеде. Известно, что пятилетний мальчик катался по территории садоводства. Как именно произошел наезд на пострадавшего - неизвестно. В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Инцидент произошел в "Заре" поселка Мшинское около трех часов дня 19 августа. На место были вызваны медики скорой помощи. Они установили, что ребенок травмировался: диагностировано повреждение головы. Однако, нарушения здоровья мальчика носят легкую степень тяжести.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Новости СПб ДТП Картина дня Лента новостей

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