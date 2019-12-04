Разрушенный из-за взрыва дом под Белгородом восстановлению не подлежит

Следком опубликовал видео с места происшествия.

Накануне Piter.TV рассказывал о трагедии в Белгороде, где обрушился из-за взрыва жилой дом.

ЧП произошло в поселке Яковлево на улице Южная. В результате обрушения здания из-за взрыва пострадали 4 человека. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело. Сегодня, с наступлением светлого времени суток, следователи начали повторный осмотр места происшествия. СУ СК России опубликовал видео с места трагедии.

Сегодня стало известно, что пострадавший от взрыва дом восстановлению не подлежит, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Жильцам разрешили зайти в дом, чтобы забрать вещи первой необходимости. В дом пускают по одному человеку в сопровождении спасателей. Людям разрешено забрать документы и ценные вещи.

Видео: СУ СК РФ