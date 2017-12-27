Ты - не ты, когда голоден: солдат спалил БТР при разогреве еды

Солдат сжег БТР во время разогрева еды, за что получил шесть месяцев штрафного батальона.

Солдат Мережников стал звездой YouTube, но позором армии. Он сжег бронетранспортер БТР-82А и подпалил гранатомет во время разогрева еды. В ходе занятий по боевой подготовке боец проголодался и решил пристроится рядом с замаскированным БТР. Там он умело развел костер, чтобы приготовить кушанье.

В результате машину вспыхнула пламенем. На кадрах запечатлен момент, как разъяренный командир отчитывает солдата за то, что солдат держит в руках тлеющий РПГ, и заставил тушить его. "Как он загорелся незаведенный?!" - недоумевающие сослуживцы кричат за кадром. Астраханский гарнизонный военный суд наказал солдата на шесть месяцев штрафного батальона. Сумма нанесенного им ущерба - 28 миллионов рублей, но боец должен будет выплатить лишь 42800 рублей.

Видео: YouTube - Вадим Лебедев

Фото: скриншот