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Ты - не ты, когда голоден: солдат спалил БТР при разогреве еды

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Солдат сжег БТР во время разогрева еды, за что получил шесть месяцев штрафного батальона.

Солдат Мережников стал звездой YouTube, но позором армии. Он сжег бронетранспортер БТР-82А и подпалил гранатомет во время разогрева еды. В ходе занятий по боевой подготовке боец проголодался и решил пристроится  рядом с замаскированным БТР. Там он умело развел костер, чтобы приготовить кушанье. 

В результате машину вспыхнула пламенем. На кадрах запечатлен момент, как разъяренный командир отчитывает солдата за то, что солдат держит в руках тлеющий РПГ, и заставил тушить его. "Как он загорелся незаведенный?!" - недоумевающие сослуживцы кричат за кадром. Астраханский гарнизонный военный суд наказал солдата на шесть месяцев штрафного батальона. Сумма нанесенного им ущерба - 28 миллионов рублей, но боец должен будет выплатить лишь 42800 рублей.

Видео: YouTube - Вадим Лебедев

Фото: скриншот

 

Теги: новости россии , происшествия , разогревал еду и сжег бтр , солдат сжег бтр , спалил бтр
Категории: Происшествия Лента новостей Новости России

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