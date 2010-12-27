Смольный смог оправдать в суде расторжение контракта по стадиону на Крестовском

Кассационный суд пересмотрел решение апелляции по жалобам "Трансстроя" на расторжение Смольным контракта на строительство стадиона на Крестовском острове.

Очередная инстанция рассмотрела апелляцию по вопросу недобросовестности расторжения Смольным контракта с "Инжтрансстроем" на строительство стадиона на Крестовском острове. Кассационная инстанция признала решение комитета по строительству обоснованным.

Ведомство рассмотрело акты нижестоящих судов и решила, что вынесенное ранее постановление было законным. При этом отмечается, что "Трансстрой" виновен в многочисленных нарушениях при строительстве стадиона на Крестовском острове. Это "Фонтанке" рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко.

Апелляционный суд ранее признал законность расторжения контракта, но также назвал его злоупотреблением права. Так как замечания Ростехнадзора к тому моменту устранили, а некоторые замечания относились к другим контрактам.

Несмотря на это Смольный мог расторгнуть контракт с "Трансстроя" по гражданскому кодексу.

Заказчик строительства "Зенит Арены" объявил о расторжении контракта в июле 2016 года. Уже в августе новым подрядчиком стал "Метрострой".