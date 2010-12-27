Сотрудники метро расскзали, куда пропал пятый конь на "Площади Александра Невского"

Сведения об "исчезновении" пятого животного поступили об пассажира подземки.

Представители петербургского метрополитена объяснили, почему а платформе станции "Площадь Александра Невского" красуется именно изображение всадников на конях. В народе фреска получила название "Пять мужиков и четыре коня".

Сотрудники подземки сообщили, что пятой лошади действительно никогда не существовало. Богатыри действительно пятером сидят на четырех кобылах. Архитекторы не задумывались о количественном несоответствии до тех пор, пока на это не обратили внимание пользователи. Один из местных жителей написал о ситуации в Книге отзывов. Руководство метро решило ничего не менять в композиции.

Сведения о художественной композиции представлены пассажирам в Telegram-канале организации "Метро. Повседневности".

Фото: Метро. Повседневности