Ранивший двух полицейских в Москве Ратмир Галаев скончался

В результате перестрелки двое сотрудников полиции получили тяжелые ранения.

⚡️Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве, 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, скончался в больнице. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, что инцидент произошёл на Ленинском проспекте в Москве 15 июня. Сотрудники ГИБДД Алексей Поярков и Сергей Крылов остановили такси за нарушение ПДД. Они находились в служебном автомобиле, когда по ним начал стрелять неизвестный прохожий. Полицейские начали стрелять в ответ из табельного оружия. В результате они получили тяжелые ранения.

Злоумышленником оказался уроженец Назрани Ратмир Галаев. Его задержали на месте преступления. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Видео: Telegram/Baza