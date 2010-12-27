Ради проведения полумарафона водителям запретят парковаться в центре Петербурга

Автомобилисты не смогут в течение двух дней парковаться в Адмиралтейском районе.

Власти города запретят автовладельцам парковаться на центральных улицах города с 3 по 5 августа. Такие меры связаны с проведением в Адмиралтейском районе полумарафона "Северная столица". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

В связи организацией данного спортивного события запрет на остановку транспортных средств будет действовать с утра 3 августа по 12.30 5 числа. Ситуация коснется участка трассы от Адмиралтейского проспекта до Мытнинской набережной.

Напомним, что полумарафон "Северная столица" начнется на Дворцовой площади в 15 часов дня 5 августа. В нем примут участие более пяти тысяч человек.

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